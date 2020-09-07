Fatih Karagümrük, ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı transfer etti.

Haber; AA
Fatih Karagümrük, ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı kadrosuna kattı
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07 Eylül 2020 17:11
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, ABD'li futbolcu Eric Lichaj'ı transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, savunmada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol kariyerine ABD'de başlayan Lichaj'ın, İngiltere'de Aston Villa, Leeds United, Hull City ve Nottingham Forest'ta forma giydiği aktarıldı.



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