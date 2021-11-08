Fatih Hakan Avşar: '10 puanımız çalındı!'

Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor'a mağlup olarak şampiyonluk yolunda 10 puan geriye düşmesi camiada büyük moral bozukluğuna yol açtı. Bununla birlikte özellikle yönetim kanadında hakem yönetimine büyük tepki var.



Beşiktaş Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Türkiye gazetesinden Murad Tamer'e yaptığı açıklamada, takımın üzerine oynanan oyunların iyice belirginleştiğini söyledi. Avşar "Sezon başından bu yana hakem hataları sebebiyle 10 puanımız çalındı. Belki de ligin lideri biz olabilirdik" dedi.



"TEKRAR NEREDE?"



"Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyeceğiz, bundan sonra anladıkları dilden konuşacağız" diyen Avşar "Demek ki biz tatlı dilli olunca hakkımızı yiyebileceklerini zannetmişler. O halde farklı şeyler yapmak lazım. Her yerde Beşiktaş'ın hakkını arayacağız, taraftarımız merak etmesin" sözlerini kullandı. Yayıncı kuruluşa da tepki gösteren Avşar, "Vida'nın penaltı pozisyonunun tekrarını göstermediler. Bunun arkasında kasıt var gibi görünüyor" diyerek tepkisini dile getirdi.



"PENALTI VE GOL İSYANI"



Hatay deplasmanında attıkları golün VAR'dan izlenerek iptal edildiğini hatırlatan Fatih Hakan Avşar, "Trabzonspor maçında iki penaltı pozisyonu var ama ortada VAR yok. Golümüz iptal edilirken çalışan VAR'da şu Vida'nın pozisyonunu bir kişi bile görmedi mi? Bunlar artık önümüzü kesmek için her yolu deniyorlar" dedi.



