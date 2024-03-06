Fatih Demireli'den Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray Spor Kulübü Araştırma ve Geliştirme Direktörü Fatih Demireli, açıklamalarda bulundu.
FATİH DEMİRELİ'NİN AÇIKLAMALARI!
Neden Galatasaray taraftarısın?
"Babam sayesinde. Çok sakin bir adamdır. Ben küçükken her zaman radyosunun başına oturur ve hiç anlamadığım bir şekilde mutlu olurdu. 8-9 yaşlarımda eski Ali Sami Yen Stadı'na gittim ve ilk görüşte aşık oldum. Münih Stadı'na da gittim ama oradaki atmosfer Sami Yen'deki gibi değildi."
Galatasaray'ı özel kılan ne?
"Kulüp bir okul gibi. Çok etkileyici buluyorum. Mevcut mirası koruyup, daha fazla gelişmeyi başaran bir takım. Galatasaray'ın uluslar arası büyük hedefleri var."
"FUTBOL BİR KURTULUŞ"
Türkiye'de neden futbol insanların hayatının merkezinde yer alıyor?
"Eski filmlerde sokakta futbol oynayan çok insan görürdük. Yazın Türkiye'ye gittiğimde bunu kuzenlerimle her zaman yapardım. Futbol günlük yaşamdan dikkati biraz uzaklaştırıyor. Yaşam, yoksul aileler için her zaman kolay olmuyor. Onlar için futbol olası bir kurtuluş."
"Eğer başka ülkelerde devlet kulüp borçlarını affetseydi, medyada büyük tepki olurdu. Stadyumlar dolu değil ama herkes futbol konuşuyor. Ailemin bazı üyeleri, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçların ardından birbirlerini arıyorlar. Geçen yıl yaşanan depremde enkaz altından çıkan çocuklar ilk mnce 'Icardi' veya 'Galatasaray' diyordu. Galatasaray birçok insanın hayatının merkezinde yer alıyor."
"TAŞI TOPRAĞI ALTIN"
İstanbul neden Türkiye'nin futbol merkezi oldu?
İstanbul, zor koşullardan kaçmak isteyen birçok insanın geldiği yerdir. İstanbul'da iş var, para var. Şöyle bir söz vardır: 'İstanbul'un toprağı altındır"
Galatasaray'ın 2000'de kazandığı UEFA Kupası ile ilgili ne hatırlıyorsun?
"Çılgınca bir andı. Bütün ailem TV başında oturduk. Kupayı kazandıktan sonra sabaha kadar bunu kutladık. Ertesi gün okula Galatasaray formasıyla gittim. Bunu daha önce hiç yapmamıştım. Bu kupa Türk futbolunun özgüvenini bile değiştirdi. Yabancı kısıtlaması sebebiyle bu başarı ağırlıklı Türk oyuncularla geldi. Bu takım ayrıca milli takım ile Dünya Kupası'nda 3. oldu. Türk futbolu daha popüler hale geldi.
"GALATASARAY BUNA UYACAKTIR"
"Kulüpler sürdürülebilir yapılar oluşturmadılar. Altyapı konusunda önlemler almadılar. Bunun yerine borçlanmayı tercih ettiler. Bursaspor gibi birçok geleneksel kulüp battı. 2010'da şampiyon oldular ve Şampiyonlar Ligi'ne gittiler ama bugün 3. Lig'de oynuyorlar. Kulüplerin yerine getirmesi gereken lisans şartları var. Galatasaray olarak bunlara uyacağımızı biliyorum."
"Yeterince iyi futbolcular olmasına rağmen desteklenmiyor. Yabancı kısıtlaması var, sahada en az 3 Türk oyuncu olması gerekiyor. Türkiye'de eğitim iyi olmadığı için genç yetenekler gelişmiyor. Almanya kısa süre önce U17'de dünya şampiyonu oldu. Türkiye neredeydi? Burada işin sadece yüzeysel kısmına bakıyoruz."
"ŞİKAYET EDİYORLAR"
"Taraftar baskısı çok fazla var. Kulüplerin parası olmasa bile Galatasaray gibi harcama yapmadıkları için şikayet ediyorlar. Sürekli aynı döngü var. Kimse 'durun bu sistem çalışmıyor' demiyor. Hiç kimse sürdürülebilir kalkınma için 3-4 yılı feda edip gerilemeyi kabul etmez."
"Türkiye'de pek çok gazeteci her şeyden önce bir taraftardır. Bayern muhabiri bile olsam taraf haber yapmazdım. Bunu yakın zamanda Bayern'e karşı oynanan maçta fark ettim. Gazeteciler, Türk futbolunu bu kadar iyi temsil ettiği için Galatasaray'a teşekkür etti. Bu onların işi değil, gazeteciler genelde hataları ele alır. Tabii ki herkes böyle değil. İyi genç gazeteciler de var."
Türk taraftarlar Avrupa maçlarında birbirlerini destekler mi?
"Evet olabilir. Bir Galatasaray taraftarı konvoya katılmaz ama Fenerbahçe'nin başarısına sevinir. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. UEFA sıralamasında Türkiye için işler iyi gitmiyor. Umarım Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gidebildiği yere kadar gider. Galatasaray'da çalışmaya başladığımdan beri büyük kulüpler arasındaki iş birliğinin çok iyi olduğunu gördüm. "
"Stadımızda 2500 Fenerbahçe taraftarının olması bize zarar vermez. Derbinin güzelliği buradan geçiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar grupları, deplasman yasağının kalkması için birlikte çalıştılar. Bu da çok önemliydi."
FATİH DEMİRELİ'NİN AÇIKLAMALARI!
Neden Galatasaray taraftarısın?
"Babam sayesinde. Çok sakin bir adamdır. Ben küçükken her zaman radyosunun başına oturur ve hiç anlamadığım bir şekilde mutlu olurdu. 8-9 yaşlarımda eski Ali Sami Yen Stadı'na gittim ve ilk görüşte aşık oldum. Münih Stadı'na da gittim ama oradaki atmosfer Sami Yen'deki gibi değildi."
Galatasaray'ı özel kılan ne?
"Kulüp bir okul gibi. Çok etkileyici buluyorum. Mevcut mirası koruyup, daha fazla gelişmeyi başaran bir takım. Galatasaray'ın uluslar arası büyük hedefleri var."
"FUTBOL BİR KURTULUŞ"
Türkiye'de neden futbol insanların hayatının merkezinde yer alıyor?
"Eski filmlerde sokakta futbol oynayan çok insan görürdük. Yazın Türkiye'ye gittiğimde bunu kuzenlerimle her zaman yapardım. Futbol günlük yaşamdan dikkati biraz uzaklaştırıyor. Yaşam, yoksul aileler için her zaman kolay olmuyor. Onlar için futbol olası bir kurtuluş."
"Eğer başka ülkelerde devlet kulüp borçlarını affetseydi, medyada büyük tepki olurdu. Stadyumlar dolu değil ama herkes futbol konuşuyor. Ailemin bazı üyeleri, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği maçların ardından birbirlerini arıyorlar. Geçen yıl yaşanan depremde enkaz altından çıkan çocuklar ilk mnce 'Icardi' veya 'Galatasaray' diyordu. Galatasaray birçok insanın hayatının merkezinde yer alıyor."
"TAŞI TOPRAĞI ALTIN"
İstanbul neden Türkiye'nin futbol merkezi oldu?
İstanbul, zor koşullardan kaçmak isteyen birçok insanın geldiği yerdir. İstanbul'da iş var, para var. Şöyle bir söz vardır: 'İstanbul'un toprağı altındır"
Galatasaray'ın 2000'de kazandığı UEFA Kupası ile ilgili ne hatırlıyorsun?
"Çılgınca bir andı. Bütün ailem TV başında oturduk. Kupayı kazandıktan sonra sabaha kadar bunu kutladık. Ertesi gün okula Galatasaray formasıyla gittim. Bunu daha önce hiç yapmamıştım. Bu kupa Türk futbolunun özgüvenini bile değiştirdi. Yabancı kısıtlaması sebebiyle bu başarı ağırlıklı Türk oyuncularla geldi. Bu takım ayrıca milli takım ile Dünya Kupası'nda 3. oldu. Türk futbolu daha popüler hale geldi.
"GALATASARAY BUNA UYACAKTIR"
"Kulüpler sürdürülebilir yapılar oluşturmadılar. Altyapı konusunda önlemler almadılar. Bunun yerine borçlanmayı tercih ettiler. Bursaspor gibi birçok geleneksel kulüp battı. 2010'da şampiyon oldular ve Şampiyonlar Ligi'ne gittiler ama bugün 3. Lig'de oynuyorlar. Kulüplerin yerine getirmesi gereken lisans şartları var. Galatasaray olarak bunlara uyacağımızı biliyorum."
"Yeterince iyi futbolcular olmasına rağmen desteklenmiyor. Yabancı kısıtlaması var, sahada en az 3 Türk oyuncu olması gerekiyor. Türkiye'de eğitim iyi olmadığı için genç yetenekler gelişmiyor. Almanya kısa süre önce U17'de dünya şampiyonu oldu. Türkiye neredeydi? Burada işin sadece yüzeysel kısmına bakıyoruz."
"ŞİKAYET EDİYORLAR"
"Taraftar baskısı çok fazla var. Kulüplerin parası olmasa bile Galatasaray gibi harcama yapmadıkları için şikayet ediyorlar. Sürekli aynı döngü var. Kimse 'durun bu sistem çalışmıyor' demiyor. Hiç kimse sürdürülebilir kalkınma için 3-4 yılı feda edip gerilemeyi kabul etmez."
"Türkiye'de pek çok gazeteci her şeyden önce bir taraftardır. Bayern muhabiri bile olsam taraf haber yapmazdım. Bunu yakın zamanda Bayern'e karşı oynanan maçta fark ettim. Gazeteciler, Türk futbolunu bu kadar iyi temsil ettiği için Galatasaray'a teşekkür etti. Bu onların işi değil, gazeteciler genelde hataları ele alır. Tabii ki herkes böyle değil. İyi genç gazeteciler de var."
Türk taraftarlar Avrupa maçlarında birbirlerini destekler mi?
"Evet olabilir. Bir Galatasaray taraftarı konvoya katılmaz ama Fenerbahçe'nin başarısına sevinir. Birbirimize destek olmamız gerekiyor. UEFA sıralamasında Türkiye için işler iyi gitmiyor. Umarım Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde gidebildiği yere kadar gider. Galatasaray'da çalışmaya başladığımdan beri büyük kulüpler arasındaki iş birliğinin çok iyi olduğunu gördüm. "
"Stadımızda 2500 Fenerbahçe taraftarının olması bize zarar vermez. Derbinin güzelliği buradan geçiyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar grupları, deplasman yasağının kalkması için birlikte çalıştılar. Bu da çok önemliydi."
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