Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Akdeniz Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Atletizm, inanılmaz bir noktada. Her gün gelişiyor ve büyüyor." dedi. Fatih Çintimar, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 15 madalyayla ilk kez zirvede yer alan Atletizm Milli Takımı'nın başarısını değerlendirdi.



"HER BRANŞTA MADALYA ÖNEMLİYDİ"



Atletizmde Akdeniz ülkeleri arasında ilk sırada yer almanın önemine değinen başkan Çintimar, "19. Akdeniz Oyunları, Türkiye atletizm tarihimizin en başarılı organizasyonu oldu. Bugüne kadarki en fazla madalyayı kazandık ve atletizmde birinci sırada yer aldık. Cezayir ve Tunus gibi ülkelerin mesafe branşındaki sporcuları çok üst seviyede. İspanya, İtalya ve Fransa'nın engel, sprint ve atma branşlarında çok önemli sporcuları var. Biz de bunlarla mücadele ettik. 7 altın, 5 gümüş ve 3 de bronz madalya aldık. Her branşta madalya alabilmek bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.



"YÜKSELEREK DEVAM EDİYORUZ"



Atletizmde atmalarda, atlamalarda ve sprintte de çok iyi bir noktada olduklarını vurgulayan Fatih Çintimar, "Atletizm olağanüstü bir ivmeyle, inanılmaz bir noktada. Her gün gelişiyor ve büyüyor. Biz de yükselerek devam etmeye çaba gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın spor tesisleriyle ilgili desteği, Sayın Bakanımızın atletizm özelinde bütün illerde tesis yapılması için gösterdiği çaba çok önemli. Atletizm camiasına da sadece çalışmak kalıyor. Biz de atletizm camiası olarak inanılmaz bir konsensüs içinde çalışıyoruz. Ciddi bir altyapı ve başarıyla ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.





