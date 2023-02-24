Fatih Arda İpcioğlu, Slovenya'da finale kaldı

Slovenya'da düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu 97 metrelik atlayışıyla elemeleri geçerek final turuna kalmayı başardı.



Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Planica Kayak Merkezi'nde organize edilen şampiyonada Normal Tepe müsabakası eleme turunda Fatih Arda İpcioğlu 97 metrelik atlayışı sonrasında elde ettiği 123.7 puan ile final turuna yükseldi.



Milli sporcu 25 Şubat Cumartesi günü final turunda mücadele edecek.



Şampiyonada mücadele eden diğer milli sporcu Muhammet Ali Bedir ise 88 metrelik atlayışı ve 105.5 puan ile müsabakayı 54. sırada tamamladı.





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