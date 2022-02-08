Fatih Arda İpçioğlu'nun hikayesini babası anlattı

"Uçan Türk" lakaplı milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu, Palandöken Kayak Merkezi'nde kızakla kayarak başladığı sporda, kayakla atlamada olimpiyatlara uzanan başarı öyküsüyle dikkati çekiyor.



2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ve olimpiyatlarda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk milli sporcu olmayı başaran Fatih Arda İpçioğlu, Erzurum'da esnaflık yapan babasını da gururlandırdı.



Baba Muhittin İpçioğlu, AA muhabirine, Türkiye'ye ilki yaşatan milli sporcu oğlu Arda hakkında bilinmeyenleri ve kayakla atlamada olimpiyatlara ulaşan başarısını anlattı.



"Kızağa ayakta binerdi"



Fatih Arda'nın küçük yaşlarda spora başladığını ifade eden İpçioğlu, şöyle konuştu:



"Her hafta sonu ailecek Palandöken'e giderdik. Arda bu işe ilk kızakla başladı. Hatta Dedeman'ın önünden kızağa ayakta binerdi. Bütün millet ona bakardı. Daha sonra kayak yapmaya başladı. Fatih Arda, 2010'da Erzurum'daki atlama kulelerindeki seçmelere katıldı ve ilk 10'a girdi. Oradan sonra serüven başladı ve yarışlara girdi. Arda bu noktaya güle oynaya gelmedi. 12 sene emeği var. 2010'dan beri atlıyor. Hep yurt dışında kaldı, antrenmanlarından ve çalışmalarından dolayı fazla görüşemedik."



İpçioğlu, Fatih Arda'nın yurt dışında ayağını kırdığını ve ameliyat geçirdiğini anlatarak, bu nedenle bir süre antrenmanlardan da geri kaldığını belirtti.



Sporcu oğlunun o dönemler ilkokul öğrencisi olduğunu aktaran İpçioğlu, "Henüz çocuk yaştaydı ve bir sene ara verdi. Arkadaşlarından geri kaldı ama Arda azmiyle ve çok çalışmasıyla bu arayı kapattı. Sonra başarılar geldi ve daha da başarılı olacağına inanıyorum. Hep 'Ben ilk oldum, benim örneğim yoktu ama ben örnek oldum. İnşallah diğer arkadaşlar çıtayı benden daha ileriye bayrağı daha ileriye taşırlar.' diyor." ifadelerini kullandı.



Fatih Arda'nın 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na ilk katıldığında tecrübesiz ve çok heyecanlı olduğunu dile getiren İpçioğlu, oğlunun bu kez olimpiyatlara kendinden emin ve tecrübeli gittiğini vurguladı.



Oğluna "Uçan Türk" denildiğini hatırlatan İpçioğlu, şöyle devam etti:



"Arda kayakla atlamada bir ilki başardı. Örnek yoktu ama Arda, diğer Ardalara örnek olacak. Aileler ve çocuklar bu sporu sevdi ve evde izliyorlar. Arda'nın hayranları çok var. Sosyal medyadan mesaj atıyorlar ve 'Arda abi biz de başlayacağız.' diyorlar. Hatta bir çocuk evde rampa yapmış, videosu da var. Annesi ona kartondan kayaklar yapmış. Kendisini Arda gibi atlamacı hissetmiş. Arda diğer çocuklara ve ailelere örnek oldu."



"Çok ümitli ve madalya getireceğine emin"



İpçioğlu, oğlunun başarılarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, "Arda inşallah çok daha iyi yerlere gelecek, başarılar elde edecek. En son elemede çok güzel bir atlayış yaptı. Teknik puandan kırdılar ve ondan kaybetti. Şimdi 12 Şubat'ta büyük tepe yarışı var. Oradan çok ümitliyim, kendisi de çok ümitli ve madalya getireceğine emin." dedi.



Fatih Arda'nın eleme sonrası sosyal medya hesabında paylaştığı duygusal video ile ilgili İpçioğlu, şunları kaydetti:



"Biz duygusal bir aileyiz, Arda da duygusal ve kendini tutamıyor. Videoyu paylaştıktan sonra aradık ve 'Kendimi tutamadım, konu bayrak ve ülkeyse her şey bitmiştir.' cümlesini kurdu. Arda ilki başardığı için olimpiyatlarda başarılı olacağına inandık. İzlerken dayanamadım, göz yaşlarımı tutamadım, hislerime engel olamadım. Kendisi de üzgün. 'Keşke biraz daha ileri gitseydim, tekniğim biraz daha iyi olsaydı da finallere katılsaydım, başarsaydım. Orada bayrağımızı dalgalandırsaydım, ülkeme madalyayla dönseydim ama henüz bitmiş değil, hikaye bitmedi. Bunun gerisi de var. İlla ki bir gün ülkeme madalya getireceğim.' diyor."





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