Fatih Arda İpcioğlu, Norveç'te finale kaldı

Norveç'te düzenlenen Dünya Kupası'nda milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, finale yükselmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Arda İpcioğlu, Norveç'te finale kaldı
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10 Mart 2022 19:11
Milli kayakçı Fatih Arda İpcioğlu, Dünya Kupası'nda Türk kayak tarihinde ilk kez yarıştığı uçuş rampasında elemeleri geçerek finale kaldı.

Norveç'te düzenlenen organizasyonda milli kayakçılar Fatih Arda, Muhammed Ali Bedir ve Muhammed İrfan Çintımar, elemelerde mücadele eden 45 sporcu arasında yer aldı.

Fatih Arda, elemelerde başarılı bir atlayış gerçekleştirdi ve 132.6 puanla ilk 40 sporcu arasına girip 38. olarak adını finale yazdırdı.

Muhammed Ali Bedir 112.4 puanla 42'nci, Muhammed İrfan Çintımar ise 99.3 puanla 45'inci olarak elendi.

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