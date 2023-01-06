Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası'nda 126 metrelik atlayış gerçekleştiren milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, final turunu geçemedi.



Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Bischofshofen şehrinde düzenlenen Dünya Kupası Dört Tepe Turnuvası'nın final turu gerçekleştirildi.



Final turunda Norveçli sporcu Johann Andree Forfang ile eşleşen milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 126 metrelik atlayış gerçekleştirdi. Norveçli sporcu Johann Andree Forfang ise 134 metrelik atlayışıyla bir üst tura çıkmayı başardı.



Fatih Arda İpcioğlu bu sonuçla Dört Tepe Turnuvası'na veda etti.





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