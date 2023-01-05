Fatih Arda İpcioğlu, final turuna kaldı

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Dört Tepe Turnuvası'nın son ayağında 124 metrelik atlayışıyla final turuna kalmayı başardı.



Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Bischofshofen şehrinde düzenlenen Dünya Kupası Dört Tepe Turnuvası'nın son ayağı gerçekleştirildi.



Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 124 metrelik atlayışıyla final turuna kalmayı başardı.



Diğer milli sporcu Muhammed Ali Bedir, 105 metrelik atlayış gerçekleştirdi.



Fatih Arda İpcioğlu, cuma günü TSİ 18.20'de Avusturya'da final eşleşmesinde mücadele edecek.





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