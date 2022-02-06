Fatih Arda İpcioğlu, final turuna kalamadı

Fatih Arda İpcioğlu, Pekin Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlamada 99 metrelik bir atlayış yaptı ve 115 puan kaldı. Temsilcimiz bu atlayışına rağmen final turuna kalamadı.

Haber; AA
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Fatih Arda İpcioğlu, final turuna kalamadı
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06 Şubat 2022 14:22
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlamada birinci turda elendi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda normal tepe dalında birinci tur müsabakasında yarışan Fatih Arda, 99 metrelik atlayışıyla 115.0 puan topladı ve 36. sırayı aldı.

İlk 30'a giremeyen 24 yaşındaki genç sporcu, final turunda yarışmaya hak kazanamadı.

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