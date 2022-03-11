Fatih Arda İpcioğlu, Dünya Kupası'nda finalde yarıştı!

Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Uçuş Dünya Kupası'nda finalde yarıştı.
Norveç'te düzenlenen organizasyonda milli kayakçı Fatih Arda, elemede yaptığı başarılı atlayışla tarihte ilk kez finale kalarak önemli bir başarıya imza atmıştı.
Fatih Arda, 40 sporcunun yer aldığı finalin ilk ayağında 131.5 puanla 35. oldu. İlk 30'a giremeyen milli sporcu, ikinci rauntta yer alma hakkı elde edemedi.
Norveç'te düzenlenen organizasyonda milli kayakçı Fatih Arda, elemede yaptığı başarılı atlayışla tarihte ilk kez finale kalarak önemli bir başarıya imza atmıştı.
Fatih Arda, 40 sporcunun yer aldığı finalin ilk ayağında 131.5 puanla 35. oldu. İlk 30'a giremeyen milli sporcu, ikinci rauntta yer alma hakkı elde edemedi.