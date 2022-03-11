Fatih Arda İpcioğlu, Dünya Kupası'nda finalde yarıştı!

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 2022 FIS Kayakla Atlama Uçuş Dünya Kupası'nda Türk kayak tarihinde ilk kez yarıştığı uçuş rampasının finalinde ilk raundu geçemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Arda İpcioğlu, Dünya Kupası'nda finalde yarıştı!
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11 Mart 2022 21:14
Fatih Arda İpcioğlu, Kayakla Atlama Uçuş Dünya Kupası'nda finalde yarıştı.

Norveç'te düzenlenen organizasyonda milli kayakçı Fatih Arda, elemede yaptığı başarılı atlayışla tarihte ilk kez finale kalarak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Fatih Arda, 40 sporcunun yer aldığı finalin ilk ayağında 131.5 puanla 35. oldu. İlk 30'a giremeyen milli sporcu, ikinci rauntta yer alma hakkı elde edemedi.

 

 

 

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