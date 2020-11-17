Fatih Altaylı'dan Mert Hakan Yandaş göndermesi

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun Mert Hakan Yandaş hakkında, "Transfer döneminde en çok Mert Hakan Yandaş'ın transferinde zorlandık. Bu transferde oyuncu da çok zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Biz bundan pay sağlayacak insanlar değiliz" sözlerinin ardından Fatih Altaylı'dan cevap geldi



Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı;



"MERT HAKAN FORMAYI ALABİLECEK Mİ?"



"Emre Belözoğlu yalan söylemesin, o günlerde çok övündüler Galatasaray'ın elinden kaptık diye. Galatasaray'dan almak için aldılar. Yanlıştır demiyorum yaptıkları doğrudur. Kulüpler arası rekabete zevk, neşe, heyecan katan bir şeydir bu. Ben sadece şunu diyorum: Bu oyuncuyu bu kadar istiyordunuz, Galatasaray'ın verdiğinden daha fazla para verdiniz bunda da beis yok, niye oynatmıyorsunuz? Merak ettiğim sadece bu. Tabii ki alacaklar, tabii ki kulüpler birbirine zorluk çıkaracak, rekabetin en önemli şeylerinden biri bu. Tabii ki Fenerbahçe bu oyuncuyu Galatasaray'ın elinden kapınca Fenerbahçeli taraftarlar keyif alacaklar ya da tersi... Bu kadar değerliyse niye oynatmıyorsunuz?"



