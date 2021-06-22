Fatih Altaylı: "Sergen Yalçın kararında yönetim haklı"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda devam etmeme kararı almasını Fatih Altaylı değerlendirdi.

Haber; Haberturk
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Fatih Altaylı: 'Sergen Yalçın kararında yönetim haklı'
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22 Haziran 2021 14:34
Habertürk Gazetesi yazarlarından Fatih Altaylı, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda devam etmeme kararı almasını yorumladı.

"Dedik Sergen gidici diye" başlıklı yazısında değerlerndirmeler yapan Fatih Altaylı, şu ifadeleri kullandı;

İPLERİN KOPTUĞU AN

"Beşiktaşlılardan hayli tepki aldım ama ben haklı çıktım. Sergen hem eşdeğer konumdaki isimlerle benzer bir ücret hem de önümüzdeki sezon da şampiyonluğa oynayacak daha iyi bir kadro için yetki isteyince yönetimle ipler kopmuş. Sergen'i ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Geçen yıl en zor dönemlerinde bile destekledim."

BU KARARDA KİM HAKLI?

"Ama Beşiktaş yönetimini haklı buluyorum. Ya taraftarı ve Sergen'i mutlu edecekler ve kulübü batırmaya devam edecekler. Ya da sürdürülebilir bir mali yapıda ısrar edecekler. Yaptıkları doğrudur. Keşke başka büyük kulüp yönetimlerinde de benzer cesaret olsa idi. Bugün çok daha az borçlu olurlardı."


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