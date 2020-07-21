Fatih Altaylı: 'Şenol Güneş olsaydı şampiyondu'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında açıklamalar yaptı. Trabzonspor'da teknik direktör ve yönetim sorunu olduğunu dile getiren Altaylı, "Şenol Güneş olsaydı, Trabzonspor şampiyondu" dedi.



BU SENE TARAFTARLIK BİR ŞEY YOK



Galatasaray'a Trabzonspor'dan alabilecek 5 oyuncu olmasına rağmen; Başakşehir'den alabileceği 5 oyuncunun olmadığını dile getiren Altaylı, "Trabzonspor bu şampiyonlukların genelinde Fenerbahçe'ye kaybetti. 1995-96'da bile şampiyonluğu elde edemedi. O da Şenol Güneş'in acemilik zamanlarıydı açık konuşmak gerekirse. Trabzonspor'un bu stresi kaldıramıyor oluşunu hep taraftara bağladım ama bu sene taraftarlık bir şey de yok. Taraftar, yeni statla birlikte çok düzgündü. Oyunculara bakıyorsun, oyuncular iyi. Trabzonspor'dan 5 oyuncuyu Galatasaray'a transfer etmek isterim. Başakşehir'den 5 isim sayamam. Buna baktığın zaman demek ki ortada teknik direktör ve yönetim soruun var" dedi.



ŞENOL GÜNEŞ OLSAYDI...



Trabzonspor'da Şenol Güneş'in olması halinde Trabzon'un şu anda şampiyonluğu kutladığını vurgulayan Altaylı, "Yıllarca büyük bir para harcanmış, zarar edilmiş falan ama elde iyi bir nüve var. Ünal Karaman'ı yolluyorsun arkasından takımı Hüseyin Çimşir'e emanet ediyorsun. Hüseyin Çimşir'e bir şey diyemem, tanımıyorum ama bu işi bu kadar hafife alarak şampiyon olamazsın. Millet manyak mı bu kadar para veriyor bu teknik direktörlere? Teknik direktör işin yüzde 20'si ama önemli bir yüzde. O yüzde 20, 2-3 puan oluyor. Hüseyin Çimşir'i aldıktan sonra rakip başkanı döv, istersen sahada rakip taraftarı kovala. Sahada iyi oynayan, öne geçtiğinde maçı stres yapıp kaybetmeyen takıma veriyorlar 3 puanı. O yüzden seneye iyi bir hoca almaları şart. Şenol Güneş olsaydı büyük ihtimalle bugün şampiyonluk kutluyorlardı. Hangi maçta kaybetti çok önemli değil. Hüseyin'i de kovmuşlar ona da yazık. Belki bir sezon daha kalabilirdi. Trabzonlular çok gerilmesin, bir belki iki takviyeyle muhtemelen şampiyon olacaktır. Çünkü Fenerbahçe, Galatasaray'ın sorunlarını çözmeleri bu yönetim anlayışıyla, kafa yapılarıyla çok zor duruyor. Seneye yine bu tablo olabilir." şeklinde konuştu.



