Fatih Altaylı: 'Şenol Güneş, Fair Play ödülünü kaçırdı'

Habertürk Gazetesi yazarlarından Fatih Altaylı, Şenol Güneş'in Akhisar maçı sonrasındaki kural hatası sözlerini yorumladı. İşte Fatih Altaylı'nın köşesindeli o bölüm...Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yılın Fair Play ödülünü kaçırdı bence.Akhisar maçı öncesi rakip takımın kadrosunun kural hatasına sebebiyet verecek şekilde olduğunu fark etmişler.Kendileri söyledi.Ancak bir şey söylememişler.Belli ki, "Maçı kaybedersek itiraz ederiz" diye düşünmüşler.Kimse böyle düşündükleri için onları suçlayamaz.Ama tersini yapıp Akhisar teknik heyetini uyarmış olsalardı, bu yılın Fair Play Ödülünü kesin alırlardı.