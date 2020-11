Fatih Altaylı: 'Güneş ve Terim gitsin, gençler gelsin'

Milli Takım'da taktik anlayışın olmadığına vurgu yapan Fatih Altaylı, Bloomberg HT'deki Spor Saati'nde Şenol Güneş'in formsuz olduğunu ifade etti.



İşte Fatih Altaylı'nın sözleri:



"Bu kadar kolay gol yenmez. Bu kadar kolay gol yersen sıkıntıya girersin, her maç 3 atamazsın. Her maç gol yiyorsun. Rusya maçındaki yenecek gol mü? Bu iş, iş değil. Takım kurgusu bozuk. Birisi bana anlatsın. Türkiye'nin uluslararası anlamda en formda oyuncusu kim? Yusuf Yazıcı niye yoktu Rusya maçında? Sakattır, makine işliyordur ve taktiğinde yeri yoktur anlarım ama makine işlemiyor. Ortada bir taktik de yok. Yusuf Yazıcı niye yok? 86'da girdi. Üstelik kaleni ilahlar koruyor. Yıkılmışsın içeriye gömülmüşsün..."



"GÜNEŞ, TERİM'LE BİRLİKTE EN FORMSUZ TEKNİK DİREKTÖR"



"10 kişi değil de 8 kişi kalmalarını mı istiyordu? Mandıra filozofu olmak iyi bir şey de mandıra filozofu oldun diye abuk subuk konuşmak da iyi bir şey değil. Son 10 dakika 10 kişi kalırlar, savunmaya gömülürler anlarım da 10 kişi kalan takımdan iki tane gol yiyorsun, ilk yarı rezil oynuyorsun, ikinci yarının önemli bölümünde savunmaya hapsoluyorsun seni ilahlar koruyor ve '10 kişi kalmak aleyhimize oldu' O zaman 1 kişiyi çıkar. Bunu söyleyen adamı Federasyon'un çağırması lazım. 'Gel gel gel, hadi yallah!' Bunu nasıl dersin? Şuurunu yitirmen lazım. Türkiye'nin en formsuz iki teknik direktörü: Bir Fatih Terim iki Şenol Güneş."



"DEĞİŞİM OLSUN ARTIK, GENÇLER GELSİN"



"Fatih Terim'in ve Şenol Güneş'in söylediklerini artık zerre ciddiye almıyorum. Söyledikleri, Hamilton'ın tabiriyle 'Shit with capital S" Herkes yenilesin kendini. Bıktım ben ya. Bak Fenerbahçe değiştirdi. Gençler geldi, onları görelim. Kötü yapacaksa yapsın. Değişim olsun."