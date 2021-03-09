Fatih Altaylı: "Galatasaray'ın yerinde olsam yıldızları çıkarırım"

Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayılarıyla ilgili TFF'ye başvurusu sonrası, "Ben Galatasaray'ın yerinde olsam o 4 yıldızı çıkarır UEFA Kupası'nı koyarım, 'Babacım buyurun buradan alın' derim." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Altaylı: 'Galatasaray'ın yerinde olsam yıldızları çıkarırım'
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09 Mart 2021 13:01
Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayıları başvurusu sonrası ilginç bir ifade kullandı.

İşte Fatih Altaylı'nın sözleri:

"Bu federasyonun Fenerbahçe aleyhtarı bir federasyon olduğunu söylemek oldukça güç. Büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin anlamsız şampiyonluk sayısı başvurusunu bile kabul edecek bu federasyon.

Ben Galatasaray'ın yerinde olsam o 4 yıldızı çıkarır UEFA Kupası'nı koyarım, 'Babacım buyurun buradan alın' derim. Çünkü, mahalli ligleri sayarsan o sene 4 ayrı şampiyon var, onlar ne olacak. Aynı yıl içinde 2 şampiyon var, abesle iştigal bir durum var.

Madem birileri bunu kompleks haline getirmiş, Galatasaray da desin ki, 'Al kardeşim ne yapıyorsan yap, yıldızları çıkarıyorum, istersen benimkileri de onlara tak' desin. Ben Galatasaray yöneticisi olsam böyle yaparım. Bunlar ne yapar, yapmazlar bilemiyorum."



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