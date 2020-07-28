Fatih Altaylı: 'Galatasaray'ın başına Okan Buruk gelmeli'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında açıklamalar yaptı.



Fatih Altaylı, Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesi gerektiğini söyledi.



Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"TFF KÖTÜ, HAKEMLER KÖTÜ AMA TERİM DE KÖTÜ!"



"Fatih Terim'in yakın döneme baktığımızda başarısızlıklarda bahaneler ürettiğini ve 'Hata bende' derken başkalarını suçladığını hep görüyoruz. Galatasaray Muslera örneğinden yola çıkarsak tek kişiye bağlamak ne kadar doğru. Diagne nerede, Falcao nerede? Taraftar boşu boşuna mı Belhanda'ya 'Terim'in manevi oğlu' lakabını taktı. Tamam, TFF kötü, hakemler kötü. Ama sen de kötüsün. Sen hatta daha kötüsün. Sen lehine yapılan hatalarla kazandığın da oldu. O zaman onları da söyle. Galatasaray sezonun bir bölümünü çok iyi oynadı doğru. Şampiyonlar Ligi'ndeki rezaleti hatırlayın. Oralarda hakem mi yaktı. Rize maçına kadar kaybettiğin rezil puanlarda Muslera kaledeydi."



"TERİM, SPORTİF AŞ'YE; OKAN BURUK, KULÜBEYE"



Ben Galatasaray yöneticisi olsaydım, Okan Buruk'la direkt anlaşırdım şampiyonluk kutlamalarından sonra. Yeni bir şeyler yapmak lazım, yeni heyecanlar lazım. Başarı da rutinleşiyor. Bir işi çok uzatmanın da anlamı yok. Fatih Terim, Galatasaray'a çok büyük başarılar kazandırdı. Ben başkan ya da yönetici olsam, Terim'in Sportif AŞ'nin başına geçmesini teklif ederdim. Okan Buruk'u takımın başına getirirdim. Okan Buruk olmasa da başka birini. Ama Galatasaray'da bu yok. İyi niyeti olan ama tecrübesi olmayan bir başkan, ezbere bir anlayışla giden yönetim var. Ama her şey değişirken bu değişime kayıtsız kalırsan, hep aynı şeyleri yaparsan olmaz."



SELÇUK İNAN'IN FUTBOLU BIRAKMASI



"Selçuk İnan'ı severim ve ona söyleyeceğim şey şudur: Fatih Terim'in kulu olmasın. Dediklerini emir olarak kabul etmesin. Kimlik olsun, kişilik olsun. Gerekirse itiraz etsin, tartışsın. Kendisini ezdirmesin. Kul olanların sonunu gördük. Onun tarzı kendi kuşağında teknik direktörlük yapanlara daha yakın."



"Galatasaray'da başkanın sağlık durumu konusu var. Seçim olacak mı belirsiz. Galatasaray minimum 2 sene başarıyı unutsun. Taraftarlar diğer branşlara yönelsin şimdiden. Sutopu takımını desteklesinler bu süreçte."



