Fatih Altaylı: ''Emre Akbaba yerine santrafor alsalardı''

Fatih Altaylı, Galatasaray gündemini değerlendirirken Emre Akbaba transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.Fatih Altaylı, Galatasaray Yönetimi'nin yaz döneminde Emre yerine golcü alması gerektiğini dile getirdi.Emre Akbaba yerine santrafor alınması gerektiğini söyleyen Altaylıifadelerini kullandı.Fatih Terim'in Antalyaspor maçındaki Maicon ve Donk hamlesinin de aslında yönetime bir mesaj olduğunu dile getiren Fatih Altaylışeklinde konuştu.