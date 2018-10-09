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Fatih Altaylı: ''Emre Akbaba yerine santrafor alsalardı''

Fatih Altaylı, Antalyaspor maçını kazandıran Maicon ve Donk hamlesinin aslında Fatih Terim tarafından yönetime verilen bir mesaj olduğunu dile getirdi.

Fatih Altaylı: ''Emre Akbaba yerine santrafor alsalardı''
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09 Ekim 2018 12:13
Fatih Altaylı, Galatasaray gündemini değerlendirirken Emre Akbaba transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı, Galatasaray Yönetimi'nin yaz döneminde Emre yerine golcü alması gerektiğini dile getirdi.

Emre Akbaba yerine santrafor alınması gerektiğini söyleyen Altaylı ''Santrafor alınmamasında UEFA'nın sopasının da etkisi var. Niye alınmıyor demedim, 'Emre alınacağına santrfor alınmalıydı' dedim. Şu anda alacak paraları da yok. Keşke o gün doğru hesabı, doğru tercihi yapsalardı'' ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in Antalyaspor maçındaki Maicon ve Donk hamlesinin de aslında yönetime bir mesaj olduğunu dile getiren Fatih Altaylı ''Para pul yoksa Emre Akbaba'yı almazsın! Mevcut kadroda Emre olmasa da olur ama bir santrfor yokluğunu hissediyorsun. Bu kötü yönetim, kötü organizasyondur. Fatih Terim'in yaptıkları evet doğru sonuç verdi ancak ben bunu daha çok yönetime mesaj vermek için yaptığını düşünüyorum. Onları gol atsın diye almadı, yönetime 'Beni ne hale düşürdünüz, alın bakın' diye mesaj vermek için aldı'' şeklinde konuştu.

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