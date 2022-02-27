Gedson Fernandes'in Galatasaray maçında sergilediği oyun sonrasında Fatih Altaylı'dan bir paylaşım geldi.



Altaylı, twitter hesabından, "Galatasaray Gedson Fernandes'i almamakla doğru yapmış. Alsalardı diğer oyuncuların futbolcu olup olmadığı sorgulanırdı. Onun yerine takıma bile giremeyen birini alıp Berkan ve Taylan la devam etmek iyi olmuş." ifadelerini kullandı.



Gedson, karşılaşmanın 8. dakikasında takımının ilk golünü atarken, Süper Lig kariyerinde de ilk kez fileleri havalandırdı.





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