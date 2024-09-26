Fatih Altaylı'dan Ergin Ataman ve Fenerbahçe yorumu

Fenerbahçe Kulübü'nün Ergin Ataman'ın derbinin skoruna gönderme yaparak Panathinaikos - Galatasaray basketbol hazırlık maçının ardından tribünlere eliyle 3-1 yapmasının ardından A Milli Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeme kararı aldı. Bu kararı Fatih Altaylı yorumladı.



Sarı-lacivertliler, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'ın bu hareketini saygısızlık olarak değerlendirerek, deneyimli başantrenör olduğu sürece bu kararını koruyacağı öğrenildi.



Fenerbahçe'nin bu kararını gazeteci Fatih Altaylı değerlendirdi. Altaylı yaptığı açıklamada "Ergin Ataman'ın Galatasaraylı olduğu bilinmeyen bir şey değil! Hatta kendisi de hayattaki en büyük amacının Galatasaray Başkanı olmak olduğunu söylüyor. Aday olursa ben de hala genel kurul üyesiysem seve seve ona oy veririm. Galatasaraylı olduğunu gizlemeyen birinin Galatasaray ile oynanan bir maçta Galatasaray tribünlerine "3-1" işareti yapmasından daha doğal bir şey yok." dedi.



Sözlerine devam eden Ergin ataman "Fenerbahçe tribünlerinin önünde bunu yapsa terbiyesizlik diyebiliriz. Üstelik sonra da özür dilemiş. Bence gereksiz bir tepki." yorumunu yaptı.



