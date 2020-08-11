Fatih Altaylı: "Balotelli, Beşiktaş için kumar"

Fatih Altaylı, Beşiktaş'ın Mario Balotelli transfer sürecini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fatih Altaylı: 'Balotelli, Beşiktaş için kumar'
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11 Ağustos 2020 10:32
Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında spor gündemini değerlendird

Beşiktaş'ın Balotelli ile transfer görüşmeleri yapmasını değerlendiren Altaylı, "Balotelli ismi dolaşıyor ortalıkta ama ciddi bir kumar. Balotelli'ye o parayı vereceklerine kırmızı siyah diye rulete bassınlar. Balotelli'den iyi bir santrfor çıkarma şansları yüzde 50'nin altında. Brescia'da bile tutunamadı. Sergen 'Adam ederim' diyorsa bilemem ama onun dışında ciddi bir kumar. 2 milyon Euro'dan daha aşağı gelecek hali de yok" dedi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın taraftar yardım kampanyaları hakkında da konuşan Altaylı, "Yıllarca 'Galatasaray battı' derlerken 'Evet, Galatasaray'ın durumu perişan ama Fenerbahçe'nin ondan kötü, Beşiktaş'ın daha da kötü' diyordum. Ne oldu şimdi? Televizyon programları, iş dünyası, sokakta taraftar... Bunlar anonim şirket. Dilenen şirket gördün mü? İyi yönetin şirketi, niye para verelim? Yarın Galatasaray böyle bir kampanya yapabilir. Abuk subuk işler" şeklinde konuştu.




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