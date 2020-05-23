Fatih Akyel'in Roberto Carlos anısı

Galatasaray ve Fenerbahçe eski oyuncusu Fatih Akyel Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport televizyonunda Türkiye'den Futbol programının konuğu oldu.



Perviz Musayev ve Elçin Cafarov'un sunuculuğunu yaptığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Akyel, Şampıyonlar Ligi'nde ve Süper Kupa finalinde karşılaştıkları Real Madrid'le maçlarda Roberto Carlosla arasında geçen anısını hatırlattı:



"Real Madrid'le karşılaşmalar benim içim çok özel. Çünkü o maçlar çok ön plana çıktığım karşılaşmalardı. Hatta Dünya Kupası'nda Brezilya ile maçlarda Carlos beni gördüğünde yine mi sen diye soruyordu. Böyle anımız var. Her defasında soruyordu"