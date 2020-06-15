Fatih Aksoy: "7 maç sonra Beşiktaş..."

Sivasspor'un başarılı oyuncularından Fatih Aksoy, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a dönüşüyle ilgili konuştu.

, Fotoğraf; AA
Fatih Aksoy: '7 maç sonra Beşiktaş...'
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15 Haziran 2020 23:37
Sivasspor'un başarılı isimlerinden Fatih Aksoy, sezon sonunda bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a dönmesi ile ilgili konuştu.

Aksoy geçen sene çok fazla oynayamadığı için geleceğine şüpheyle baktığını ancak yeniden oynayarak devam ettiği için mutlu olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz sene çok fazla oynayamamıştım, geleceğim için şüpheci davranıyordum. Oynamaya başlamak beni rahatlattı. 7 maçımız var, ondan sonra Beşiktaş ile ilgili konuşmak doğru olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Aksoy, altyapısından yetiştiği ve bonservisini elinde bulunduran Beşiktaş'a yeni sezonda dönüp dönmeyeceği ile ilgili olarak ise, "7 maçta gereken hizmeti veririm ve ondan sonra da inşallah Beşiktaş'a hakkıyla hizmet ederim. sözlerini sarf etti.



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