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Fat Joe: "Ben Simmons, evrenin en ezik adamı..."

Ünlü rapçi Fat Joe, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın "evrenin en ezik adamı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Ünlü rapçi Fat Joe, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın "evrenin en ezik adamı" olduğunu söyledi.

Simmons'ın takımdan uzak kalması ve rapor vermemesi, ekibin kendisine şimdiye dek birkaç kez yüklü para cezaları vermesiyle sonuçlanmıştı. Eski All-Star oyuncu, bu sezon şimdiden bu cezalar sebebiyle 10 milyon doların üzerinde para kaybetti ve sezon ilerledikçe daha da fazla kaybetmeye devam edecek.

Ben'i son eleştiren kişiler arasına, Sixers guardı hakkındaki duygularını çok net bir şekilde ortaya koyan rap yıldızı Fat Joe da katıldı:

"Evrenin en ezik adamı, Ben Simmons'tır. Ne yapıyor bu herif? Ne söylemişti? Geri gelip oynayamaz mıymış? Ben Simmons hıyarın teki. Bu durum her neyse artık çok fazla para kaybetti."

Sixers bir süredir Simmons'ı takas etmeye çalışsa da, genel menajer Daryl Morey'nin istediği fiyat rakip takımlarca biraz fazla olarak görülüyor. En son söylentiler arasında, Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown ile olası bir takastan bahsedilmişti.


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