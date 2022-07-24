Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht'ın transferi için geri sayıma geçti.
FASSNACHT İLE PRENSİP ANLAŞMASI YAPILDI
Şu ana kadar, Gedson Fernandes, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'u renklerine bağlayan Kartal, Christian Fassnacht'la da prensip anlaşmasına vardı.
TRANSFER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Futbolcunun Beşiktaş'a transferinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu Zürih'e karşı oynadıkları ilk lig maçında 1 gol 1 asistle dikkatleri üstüne çekmişti.
ÇOK AMAÇLI BİR ORTA SAHA
2017'den bu yana Young Boys'ta forma giyen Fassnacht, orta sahanın sağında oynuyor. Futbolcu aynı zamanda orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.
FASSNACHT İLE PRENSİP ANLAŞMASI YAPILDI
Şu ana kadar, Gedson Fernandes, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'u renklerine bağlayan Kartal, Christian Fassnacht'la da prensip anlaşmasına vardı.
TRANSFER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Futbolcunun Beşiktaş'a transferinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu Zürih'e karşı oynadıkları ilk lig maçında 1 gol 1 asistle dikkatleri üstüne çekmişti.
ÇOK AMAÇLI BİR ORTA SAHA
2017'den bu yana Young Boys'ta forma giyen Fassnacht, orta sahanın sağında oynuyor. Futbolcu aynı zamanda orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.
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