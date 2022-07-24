FASSNACHT İLE PRENSİP ANLAŞMASI YAPILDI

TRANSFER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÇOK AMAÇLI BİR ORTA SAHA

Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht'ın transferi için geri sayıma geçti.Şu ana kadar, Gedson Fernandes, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'u renklerine bağlayan Kartal, Christian Fassnacht'la da prensip anlaşmasına vardı.Futbolcunun Beşiktaş'a transferinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu Zürih'e karşı oynadıkları ilk lig maçında 1 gol 1 asistle dikkatleri üstüne çekmişti.2017'den bu yana Young Boys'ta forma giyen Fassnacht, orta sahanın sağında oynuyor. Futbolcu aynı zamanda orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.