Fassnacht transferinde kritik hafta!

Beşiktaş, İsviçre'de Young Boys forması giyen Christian Fassnacht'ı transfer etmek istiyor. Futbolcu için kritik bir hafta yaşanacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Fassnacht transferinde kritik hafta!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2022 09:52
Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht'ın transferi için geri sayıma geçti.

FASSNACHT İLE PRENSİP ANLAŞMASI YAPILDI

Şu ana kadar, Gedson Fernandes, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka ve Cenk Tosun'u renklerine bağlayan Kartal, Christian Fassnacht'la da prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Futbolcunun Beşiktaş'a transferinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor. 28 yaşındaki futbolcu Zürih'e karşı oynadıkları ilk lig maçında 1 gol 1 asistle dikkatleri üstüne çekmişti.

ÇOK AMAÇLI BİR ORTA SAHA

2017'den bu yana Young Boys'ta forma giyen Fassnacht, orta sahanın sağında oynuyor. Futbolcu aynı zamanda orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ