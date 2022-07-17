Fassnacht İsviçre'de şova başladı!

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Christian Fassnacht, Young Boys'un Zürih'i 4-0 yendiği maçta 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Fassnacht İsviçre'de şova başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2022 11:24
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Christian Fassnacht, İsviçre Ligi'nde ilk hafta maçında performansıyla dikkati çekti.

FASSNACHT 1 GOL 1 ASİST ÜRETTİ

İsviçre Ligi'nin ilk haftasında Young Boys, Zürih ile karşı karşıya geldi. Christian Fassnacht 4-0 kazandıkları karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performansıyla maça damga vuran isim oldu.

İLK MAÇTAKİ İSTATİSTİKLERİ

Maçın 62. dakikasında gol atan Fassnacht, 85. dakikada ise son golün asistini yaptı. Fassnacht, bu maçta 3 şut çekti 2'sinde isabet sağladı. 1 kez şut pası veren futbolcu, 36 kez topla buluştu ve 22 kez pasları olumlu kullandı.

MAÇIN OYUNCUSU OLDU

Pas isabetinde yüzde 81.8 oran yakalayan Fassnacht, 1 kez top kaptı, 1 kez faul yaptı ve 1 kez de faule maruz kaldı. Fassnacht bu istatistikleriyle de karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu ilan edildi.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ