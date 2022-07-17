FASSNACHT 1 GOL 1 ASİST ÜRETTİ

İLK MAÇTAKİ İSTATİSTİKLERİ

MAÇIN OYUNCUSU OLDU

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Christian Fassnacht, İsviçre Ligi'nde ilk hafta maçında performansıyla dikkati çekti.İsviçre Ligi'nin ilk haftasında Young Boys, Zürih ile karşı karşıya geldi. Christian Fassnacht 4-0 kazandıkları karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performansıyla maça damga vuran isim oldu.Maçın 62. dakikasında gol atan Fassnacht, 85. dakikada ise son golün asistini yaptı. Fassnacht, bu maçta 3 şut çekti 2'sinde isabet sağladı. 1 kez şut pası veren futbolcu, 36 kez topla buluştu ve 22 kez pasları olumlu kullandı.Pas isabetinde yüzde 81.8 oran yakalayan Fassnacht, 1 kez top kaptı, 1 kez faul yaptı ve 1 kez de faule maruz kaldı. Fassnacht bu istatistikleriyle de karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu ilan edildi.