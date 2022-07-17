Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Christian Fassnacht, İsviçre Ligi'nde ilk hafta maçında performansıyla dikkati çekti.
FASSNACHT 1 GOL 1 ASİST ÜRETTİ
İsviçre Ligi'nin ilk haftasında Young Boys, Zürih ile karşı karşıya geldi. Christian Fassnacht 4-0 kazandıkları karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performansıyla maça damga vuran isim oldu.
İLK MAÇTAKİ İSTATİSTİKLERİ
Maçın 62. dakikasında gol atan Fassnacht, 85. dakikada ise son golün asistini yaptı. Fassnacht, bu maçta 3 şut çekti 2'sinde isabet sağladı. 1 kez şut pası veren futbolcu, 36 kez topla buluştu ve 22 kez pasları olumlu kullandı.
MAÇIN OYUNCUSU OLDU
Pas isabetinde yüzde 81.8 oran yakalayan Fassnacht, 1 kez top kaptı, 1 kez faul yaptı ve 1 kez de faule maruz kaldı. Fassnacht bu istatistikleriyle de karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu ilan edildi.
FASSNACHT 1 GOL 1 ASİST ÜRETTİ
İsviçre Ligi'nin ilk haftasında Young Boys, Zürih ile karşı karşıya geldi. Christian Fassnacht 4-0 kazandıkları karşılaşmada 1 gol 1 asistlik performansıyla maça damga vuran isim oldu.
İLK MAÇTAKİ İSTATİSTİKLERİ
Maçın 62. dakikasında gol atan Fassnacht, 85. dakikada ise son golün asistini yaptı. Fassnacht, bu maçta 3 şut çekti 2'sinde isabet sağladı. 1 kez şut pası veren futbolcu, 36 kez topla buluştu ve 22 kez pasları olumlu kullandı.
MAÇIN OYUNCUSU OLDU
Pas isabetinde yüzde 81.8 oran yakalayan Fassnacht, 1 kez top kaptı, 1 kez faul yaptı ve 1 kez de faule maruz kaldı. Fassnacht bu istatistikleriyle de karşılaşmanın ardından maçın oyuncusu ilan edildi.
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