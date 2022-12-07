Faslı taraftarlar, tarihi Souq Waqif Meydanı'nda toplandı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas arasındaki tarihi yarı final maçına saatler kala heyecan giderek artıyor.



Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Souq Waqif Meydanı'nda öğle saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan binlerce Faslı futbolsever, üzerlerindeki forma, maske, şapka ve makyajlarla renkli görüntüler oluşturdu.



Fas ve Filistin bayraklarıyla dolaşan sporseverler, coşkulu tezahüratlarıyla meydana tarihi günlerinden birini yaşattı.



AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Faslı Fatımazohra Lahlou, milli takımlarının Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak tarih yazdığını belirterek, "Söyleyecek hiçbir şey yok, çok heyecanlıyız. Herkes Fas'ı biliyor, konuşuyor. Ülkemizi, temsil ettiğimiz şeyleri, değerlerimizi seviyoruz. Dünyanın kalanına medyada yer alandan daha fazla şey vadediyoruz. Herkes Fas'ı destekliyor. Gurur duyuyoruz." diye konuştu.



Lahlou, maçı 1-0 kazanacakları ve golü Zakaria Aboukhlal'in atacağı öngörüsünde bulundu.



Fas'ta doğup büyüyen, Türkiye'yi çok sevdiği için Türkçe öğrenen Nouhaila Terhzaz ise "Katar'a 6 saatlik yolculuktan sonra dün geldim. İnşallah finale çıkacağız ve kupayı alacağız. 1-0 kazanacağız. Golü Ziyech ya da En-Nesyri atacak." dedi.



Dünya Kupası'nda her şeyin mükemmel gittiğini belirten Ayoub El Hassouni, "Maçlarımızı Fas'ta oynuyormuş gibi hissediyoruz. Burada birkaç arkadaşımı bile gördüm. Portekiz-Fas maçından önce geldim. Finale çıkacağımızdan eminim. Messi finalde ağlayacak ve Ronaldo gibi emekli olacak." ifadelerini kullandı.



Son şampiyon Fransa'yı tek golle yeneceklerini kaydeden El Hassouni, golü Youssef En-Nesyri'nin atacağı tahmininde bulundu.



Mohamed Karam ise 5 gün önce geldiği Katar'da atmosferin harika olduğunu dile getirerek, "Çok eğleniyorum. Tabii ki Fransa'yı yeneceğiz. Çok iyi bir takımımız var. Ronaldo nerede? Kariyeri sona erdi. Hayatta her zaman bir denge vardır. Ronaldo düştü, Messi de düşecek." şeklinde görüş belirtti.



Turnuva tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Afrika ülkesi olarak tarihe geçen Fas, saat 22.00'de son şampiyon Fransa ile Al Bayt Stadı'nda karşılaşacak.



