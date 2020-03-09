Faslı engelli basketbolcu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un değişmezlerinden oldu

- "Basketbol hayatımı değiştirdi"

- "Moussati kabiliyetli ve basketbolu çok seviyor"

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un Faslı oyuncusu Fuad Moussati, 19 yaşında ülkesinde izlediği bir maç sayesinde başladığı basketbolda geride kalan 10 yılda başarılı bir sporcu haline geldi.Ülkesinde basketbola başlamasının ardından milli takıma kadar yükselen engelli basketbolcu Fuad Moussati, Türkiye'de daha önce oynamış bir arkadaşının aracılığıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımının başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım ile tanıştı.Farklı ülkelerde oynamak ve basketbolunu geliştirmek için Yıldırım'ın transfer teklifini kabul eden Moussati, sezon başında Şanlıurfa'ya geldi.Hazırlık döneminde çok çalışarak kısa sürede takımın değişmezlerinden biri olmayı başaran 29 yaşındaki engelli basketbolcu, kendisini geliştirerek ülkesine daha çok faydalı olmayı amaçlıyor.Moussati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 yaşında ülkesinde izlediği bir maç sırasında çok heyecanlandığını ve bu sporu yapmaya karar verdiğini söyledi.Kısa sürede milli takıma seçildiğini anlatan Moussati, "Basketbol hayatımı değiştirdi diyebilirim. Bu sayede sosyal hayatım değişti, vücudum daha dinç oldu ayrıca spor yapmaya başladıktan sonra daha çok insanlarla tanıştım, farklı şehirler ve ülkeleri görme şansı buldum." dedi.Moussati, eşi ve bir oğlunu ülkesinde bırakarak hayallerinin peşinden koştuğunu anlatarak, şöyle devam etti:"Sporda bitirmek diye bir şeyi kabul etmiyorum, oynayabildiğim kadar oynamak isterim. En az 50 yaşına kadar oynamak istiyorum. Benim gibi engelli arkadaşlarıma spor yapmalarını tavsiye ediyorum, mutlaka bir sporla ilgilensinler. Özellikle başkanımız ve antrenörümüz Serdar Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Kendisini babam gibi görüyorum, bana çok destek veriyor ayrıca takım arkadaşlarımla bir aile gibiyiz. Hepsine teşekkür ediyorum."Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor takımının başkanı ve antrenörü Serdar Yıldırım da Moussati'nin takıma kısa sürede uyum sağladığını ve büyük katkı sunduğunu söyledi.Moussati'nin kabiliyetli ve basketbolu çok seven biri olduğunun altını çizen Yıldırım, "Moussati, Fas Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından bir tanesi. Türkiye'de kendisini daha iyi geliştirerek milli takımına daha faydalı olmak ve Avrupa takımlarında oynamak istiyor. Kendisinden çok memnunuz, takımımıza güç kattı. İnşallah burada bizimle başarılı olarak hedeflediği yerlere gelir." ifadelerini kullandı.