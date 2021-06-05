Faslı atlet Sbaai'ye 4 yıl men cezası

2020 Sofya Maratonu'nun galibi Faslı atlet Youssef Sbaai, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.
Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlanan Sbaai, 16 Kasım 2020'den itibaren 4 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.
Ayrıca Sbaai'nin, parkur rekoru kırarak kazandığı Sofya Maratonu'nun koşulduğu 11 Ekim 2020'den itibaren aldığı dereceler de silindi.
Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlanan Sbaai, 16 Kasım 2020'den itibaren 4 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.
Ayrıca Sbaai'nin, parkur rekoru kırarak kazandığı Sofya Maratonu'nun koşulduğu 11 Ekim 2020'den itibaren aldığı dereceler de silindi.