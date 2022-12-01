Fas tarih yazdı, Belçika veda etti!

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu'nda 3. maçlar oynandı.Fas ile Kanada; Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi.Fas, Al Thumama Stadyumu'nda oynanan maçta Kanada'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Fas'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Hakim Ziyech ve 23. dakikada Youssef En Nesyri attı. Kanada'nın tek golü 40. dakikada Nayef Agüerd (Kendi kalesine) geldi.Bu sonucun ardından Fas, grupta 7 puana yükseldi ve lider olarak üst tura çıktı. Fas, bir sonraki turda E Grubu'nda ikinci sırada olan takımla karşılaşacak. Kanada ise turnuvayı grup aşamasında puansız olarak tamamladı.Grubun diğer karşılaşmasında, sonucu merakla beklenen maçta Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geldi.Ahmad bin Ali Stadyumu'ndaki maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.Alınan bu sonuçla Hırvatistan 5 puana yükseldi ve Fas'ın ardından ikinci sırada gruptan çıktı. Hırvatistan, bir sonraki turda E Grubu'ndan lider olarak gelecek takımla karşılaşacak. Dünya Kupası öncesi sürpriz yapabilecek takımlardan biri olarak gösterilen Belçika ise 4 puanda grupta 3. sırada kalarak Dünya Kupası'na veda etti.