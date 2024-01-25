Fas, Hakim Ziyech'in golüyle bir üst turda!

Afrika Uluslar Kupası F Grubu son maçında Fas, Zambiya'yı 1-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı.

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Fas, Hakim Ziyech'in golüyle bir üst turda!
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25 Ocak 2024 01:01
Son güncelleme 25 Ocak 2024 01:05
Afrika Uluslar Kupası F Grubu son maçında Fas, Zambiya ile karşılaştı. Stade Laurent Pokou'da oynanan maçı Fas 1-0 kazandı. Fas'ın golü 38. dakikada Hakim Ziyech'ten geldi.

Maçtaki tek golü atan Hakim Ziyech, 46. dakikada sakatlanarak oyundan ayrıldı. Yerini Amine Adli dahil oldu.

Bu sonucun ardından Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı. Zambiya ise 2 puanla 3. sırada kaldı.

Grubun diğer maçında Bakambu'nun takımı Demokratik Kongo, Tanzanya ile 0-0 berabere kaldı ve bir üst tura yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri ise şöyle:

Nijerya-Kamerun
Angola-Namibya
Yeşil Burun Adaları-Moritanya
Fas-Güney Afrika
Mısır-Demokratik Kongo
Ekvator Ginesi-Gine
Mali-Burkina Faso
Senegal-Fildişi Sahili

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