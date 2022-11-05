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Fas, gruptan çıkmak için Kanada karşısında

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında 1 Aralık Perşembe günü Kanada ile karşı karşıya gelecek.

Fas, gruptan çıkmak için Kanada karşısında
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında 1 Aralık Perşembe günü Kanada ile karşılaşacak.

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetecek.

Fas'a tarihindeki ikinci son 16 turu bileti için beraberlik de yetiyor. Kanada'nın kazanması halinde ise Hırvatistan'ın Belçika'yı yenmesi gerekecek. Kanada'nın kazanması, Belçika'nın da Hırvatistan'ı yenmesi durumunda Fas ve Hırvatistan'dan kimin tur atlayacağını averaj belirleyecek.

Grupta iki maçını da kaybeden Kanada'nın elenmesi kesinleşmişti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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