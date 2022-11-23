Fas galibiyeti sonrası olay çıktı!

Fas'ın, Dünya Kupası'nda Belçika'yı mağlup etmesinin ardından Hollanda'da yapılan galibiyet gösterilerinde olaylar çıktı.

Fas galibiyeti sonrası olay çıktı!
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Faslıların kutlamaları sırasında çıkan olaylarda bir araç yandı.

Maçın bitmesinin ardından Amsterdam'da yaşayan Faslılar, araç ve motorlarıyla şehirdeki Merkator, Osdorp ve 4045 meydanlarında korna çalarak, tur attı.

Çok sayıda havai fişek kullanılan kutlamalar esnasında Merkator Meydanı'nda bir araç ateşe verildi.

Polis olayların yaşandığı yolları trafiğe kapatırken, itfaiye yangına müdahale etti.

- Rotterdam ve Lahey'de gösteriler

Polis, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rotterdam'daki kutlamalarda 500 civarında Faslının taşkınlık çıkardığını belirterek, müdahale edilmek üzere çok sayıda polis ve panzerin olay yerine intikal ettiğini aktardı.

Lahey'deki Vaillant Meydanı'ndaki kutlamalarda çok sayıda havai fişek kullanıldığını ifade eden polis, taraftarlardan meydanı boşaltmalarını istedi.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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