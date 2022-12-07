Fas-Fransa maçı Lübnan'da endişe yarattı

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek yarı finale kalan Fas'ın tarihi başarısını kutlayan Lübnanlı Müslüman gençlerle Hristiyan bir grup arasında yaşanan kavga, acı bir iç savaş tarihine sahip ülkede endişeye neden oldu.



Yerel basında çıkan haberlere ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, Fas'ın zaferini kutlamak isteyen ve ellerinde Fas ile Filistin bayrakları bulunan bir grup motosikletli genç, Beyrut'un Hristiyan mahallelerinden Eşrefiye'ye geldi.



Mahallede Noel ağacının yer aldığı Sasin Meydanı'nda duran gençlerden bazılarının tekbir getirmesi üzerine Hristiyan olduğu belirtilen mahalle sakini bir grup tepki gösterdi. Bunun üzerine iki grup arasında başlayan yumruklu tekmeli kavgayı çevrede bulunan askerler ayırmak zorunda kaldı.



Beyrut'un Sünni mahallerinden Tarik el-Cedid'deki bazı aktivistler, sosyal medyadaki paylaşımlarında, kutlama yapan motosikletli grubun "kendilerinden olduğunu ve ellerinde Suriye bayrağı bulunduğu yönündeki bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını" belirtti.



Olay ülkedeki sosyal medya kullanıcıları arasında da gündem oldu. Paylaşımda bulunan bazı Lübnanlılar, "Hristiyan mahallesindeki Noel ağacı önünde tekbir getirerek kutlama yapılmasını provokasyon" olarak nitelerken, bazıları da "insanların her yerde kutlama yapma hakkı olduğunu" vurgulayarak buna tepki gösterdi.



Kimi kullanıcılar ise Eşrefiye'deki Hristiyan gençlerin Fas'ın zaferini kutlamak için mahallelerine gelen motosikletli grubu, "Şii Hizbullah örgütü üyesi zannettiğini" öne sürdü.



Yaşanan bu olay, Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında 1975 ile 1990 yılları arasında meydana gelen Lübnan iç savaşının acı hatıralarını yeniden akıllara getirerek endişeye sebep oldu.



Eski başbakandan sükunet çağrısı



Eski Lübnan Başbakanı Fuad Sinyora, sükunet çağrısında bulunarak başkent Beyrut'u temsil eden milletvekillerinin bir an önce toplanarak gerilimi sonlandırmasını istedi.



Ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve milli krizlerin hat safhaya çıktığı bir dönemde yaşanan olayı "rahatsız edici ve şüpheli" olarak nitelen Sinyora, "Tüm Lübnanlıları bir araya getiren tek birleştirici şehir Lübnan'ın başkenti olan Beyrut'tur ve herkes tuzakların, kötü niyetlerin farkında olmalıdır." ifadesini kullandı.



Eşrefiye Mahallesi'nden milletvekili Cihad Pakraduni de yerel basına göre, "Eşrefiye ne bir boks torbası ne de provokasyonlara ve kabul edilemez faaliyetlere açık bir alandır." açıklamasında bulundu.



Bu akşam Fas ile Fransa takımları arasında gerçekleşecek futbol maçı sonrası da şehirde Hristiyan ve Müslümanlar arasında gerginlik yaşanmasından endişe duyuluyor.



Kanlı iç savaş döneminde Beyrut, çatışan taraflar, Hristiyanlarla Müslümanlar arasında doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. İki tarafın kesiştiği ve "temas hattı" şeklinde adlandırılan cadde yıllar boyunca kanlı çatışmalara sahne olmuştu.



