Faruk Süren: "Fatih Terim asla istifa etmez"

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, sarı kırmızılı camiada yaşanan Mustafa Cengiz'in açıklamaları sonrasında Fatih Terim'in yapabileceği hareket hakkında konuştu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Faruk Süren: 'Fatih Terim asla istifa etmez'
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16 Nisan 2021 09:54
Galatasaray tarihine damgasını vurmuş isimlerden biri olan efsane başkan Faruk Süren, çok özel açıklamalar yaptı.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in futbolcular ve Fatih Terim'le ilgili olay yaratan sözlerini değerlendiren Faruk Süren, "Ne diyeyim. Allah şifa versin. Herhalde hastalıktan sonra psikolojisi çok bozuk. İçinde, aklında ne varsa söylüyor" dedi.

Fatih Terim için ortaya atılan "İstifa edecek" iddialarını da değerlendiren Süren, "Fatih Terim normal bir teknik direktör olsa istifa eder. Ama Fatih Terim normal bir teknik direktör değil. Galatasaray onun yuvası. Galatasaray'ı çok ama çok sever. Dilini ısırır, elini tutar, dilini tutar, kendini kontrol eder. İstifa etmez. Lig bitince de bırakır. Zaten sözleşmesi bitiyor" ifadesini kullandı.

YASAKLAR SÜRERSE KONGRE YAPILAMAZ

Süren, "17'sine kadar yasak var. Devam ederse kongre zaten olmaz. Ama 7 Mayıs'a kadar adaylar listelerini ve 100 imza ile birlikte vermek zorundalar" dedi.



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