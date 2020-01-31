Faruk Süren: 'Falcao yerine Sörloth'u alırdım'

Galatasaray Kulübü'nün efsane başkanı Faruk Süren, CNN TÜRK'te Uğur Önver'in sorularını yanıtladı. Faruk Süren, Falcao hakkında değerlendirmelerde bulundu.Falcao transferi hakkında açıklamalarda bulunan Süren, "Yeni transferler iyi. Emre Akbaba'yı Allah nazardan saklasın, çok iyi döndü. Falcao transferini seyirci yaptı. Bizim seyircimizin arzusu üzerine geldi. Falcao kötü oyuncu değil, dünya yıldızlarından bir tanesi, belli yani... Ama Galatasaray'ın böyle bir transfere ihtiyacı var mıydı tartışılır. Her yer tamam da orası mı eksik... Bu transfer biraz medyatik oldu. Kulübün daha önemli sorunları vardı. Örnek vereyim Trabzonspor'un transferi Sörloth gibi oyuncular alınabilirdi. Falcao çok iyi oyuncu ama Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. Ben bunları tartarım. Sakatlık şanssızlıktır ama hocamızla birlikte daha efektif bir takım kurulabilirdi" ifadeleri kullanıldı.