Faruk Koca: 'Hedefimiz Süper Lig'de şampiyonluk'

Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, şampiyonluk kutlamasını yıkılan 19 Mayıs Stadı'nın yerinde yapacaklarını söyledi.



Koca, Yılport Samsunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, MKE Ankaragücü'nün İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulduğuna işaret ederek, "Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı. Ankaragücü'nün bugün şampiyon olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Yarın da Ramazan Bayramı. Ankaragücü camiası üç bayramı bir arada yaşıyor." diye konuştu.



Sezon öncesinde bütün hazırlıkları şampiyonluk için yaptıklarını vurgulayan Koca, "Biz baştan beri hedefe kilitlendik. Bugün bu hedefe ulaştığımız için çok mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun. Bugün stresli bir maçtı. Süper Lig'e çıkmamız için beraberlik yetiyordu, onu başardık. Bütün camiayı, futbolcuları kutluyorum." ifadelerini kullandı.



Koca, şampiyonluk kutlamasının tarihini önümüzdeki günlerde belirleyeceklerini dile getirerek, "Şampiyonluk kutlamasını 19 Mayıs'ın yerinde yapacağız. 19 Mayıs'ta inşaatın başlaması için camiaya mesaj vereceğiz. Hükümetimiz bu anlamda çok duyarlı. Orada şampiyonluk coşkusunu beraber yaşayacağız." şeklinde konuştu.



Ankaragücü hedef büyüttü



MKE Ankaragücü'nün 112 yıllık köklü bir kulüp olduğunun altını çizen Faruk Koca, gelecek sezonki hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi:



"Ankaragücü, Süper Lig'de en fazla oynayan dördüncü takım. İnşallah bu şampiyonluk, Süper Lig'deki hedefe ulaşmak için bir adımdır. Ankaragücü'nü iyi günler bekliyor. Taraftarımız, camiamız geleceğe umutla baksın. Süper Lig'de oynuyorsak, hedefimiz Süper Lig'de şampiyonluktur. Bütün yapılanmamızı ona göre yapacağız. Belki ütopik gelebilir. Dün Trabzonspor şampiyon oldu, inşallah seneye de Ankaragücü olur. Bu hedef doğrultusunda yapılanma içine gireceğiz. Camianın beklentisine cevap vereceğimizi düşünüyorum. Ankaragücü'nü hak ettiği yere getireceğiz."





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