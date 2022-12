Faruk Koca: 'Hedefimiz Avrupa'ya gitmek'

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Spor Toto Süper Lig'e verilen FIFA Dünya Kupası arasını iyi değerlendirip, sezon sonu Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.



Faruk Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kupası nedeniyle uzun bir aranın olduğunu ve her takımın bunu avantaja çevirmeye çalıştığını belirtti.



Lig başladığında aranın kime yarayıp yaramadığını göreceklerini aktaran Koca, şöyle konuştu:



"Ben lige verilen aralardan hep endişe etmişimdir. Dünya Kupası nedeniyle bu ara çok uzun oldu. Bütün takımlar yaz dönemi yapamadıklarını, eksiklerini gidermeye çalışacak. Ligler başlayınca aranın kime yaradığını göreceğiz. Ankaragücü olarak önümüzdeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ligde almamız gerekenin 10-12 puan gerisindeyiz. Şansız puanlar kaybettik. Biz iyi bir kadro kurduk. Bu kadronun çok daha iyi olması lazım. Süper Lig'in ikinci bölümünde bütün maçlara galibiyet parolasıyla çıkacağız. Camiamızın beklentisi de bu. Hedeflerimiz arasında Türkiye Kupası da var. Kupa yoluyla Avrupa'ya gitmek için bütün gücümüzü kullanacağız."



Faruk Koca, ligin ikinci kısmına teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çok sıkı çalıştıklarını anlatarak, "Önümüzdeki hafta içinde taraftarlarımızla da bir araya geleceğiz. Taraftar ve camia bütünlüğü mesajı vereceğiz. Ankaragücü son dönemlerde özellikle sosyal projelerle örnek tavır sergilemiştir. Taraftarlarımızı da bu projelere katarak çok güçlü ses çıkartacağız. Tabii ki teknik heyetimiz ve oyuncularımız da camianın beklentisine karşılık verecek sonuçlar alacaktır." dedi.



Koca, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın şu an için kendilerine sunmuş olduğu bir transfer raporunun olmadığını vurgulayarak, kadrolarının kaliteli ve geniş olduğunu dile getirdi.



"Gençlerbirliği'ne transferde yardımcı oluruz"



MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Koca, başkentin bir diğer temsilcisi olan ve Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Gençlerbirliği'ne ara transfer döneminde yardımcı olacaklarını belirtti.



Gençlerbirliği'nin transfer yasağını kaldırması durumunda sarı-lacivertli takımdan oyuncu alabileceğini işaret eden Koca, "Gençlerbirliği'ne transferde yardımcı oluruz. Kendilerinden bir talep geldi. Şu anda birkaç oyuncuyla görüşüyorlar. Oyuncular da gitmek isterse biz her türlü kolaylığı sağlarız." diye konuştu.



Futbolda yaşanan şiddet olayları



Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ekim ayının en centilmen başkanı seçilen Faruk Koca, sporda şiddet olaylarını kınadı.



Son olarak Spor Toto 1. Lig'deki Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylara işaret eden Koca, sözlerine şöyle devam etti:



"Kabul edilecek bir şey değil. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında, yaşanan olaylar gündeme geldi. Hatta federasyonla da görüştük. Bütün takımlar, kulüp başkanları sporda şiddete net bir şekilde karşı çıkmazsa bu iş çözülmez. Maalesef birkaç kişinin sorumsuzluğu, şiddet hareketi, bütün camialara mal ediliyor. Her kulüp başkanı, yönetici, camiasındaki taraftar profilini nitelikli hale getirmekle de sorumlu olmalı. Kendi camiasından gelecek en ufak şiddet eğilimli harekete başkanlar ve yöneticiler tepki göstermeli. Onların yaptığı eylemin arkasında durmak söz konusu bile olmamalı. Bizim maçımızda olan bir olay sonrası aleyhime çok konuşuldu ama biz duruşumuzu koruduk. Bir yanlış varsa ve ev sahibi olduğumuz bir müsabakada yaşanmışsa, sorumluluğu almamız gerekir. Bütün kulüp başkanlarının da bu şekilde tavır koymalarının doğru olduğunu düşünüyorum."



Katar'a övgü



Faruk Koca, FIFA Dünya Kupası'nı düzenleyen Katar'ın iyi bir organizasyona ev sahipliği yaptığının altını çizdi.



Sarı-lacivertli kulübün başkanı kupadaki favorisini de açıklayarak, "Dünya Kupası'nda favorim Brezilya. Katar da iyi bir organizasyon düzenliyor. Çok güzel statlar yaptılar. Daha önce ev sahipliği yapan birçok ülkeden daha düzgün organizasyon yapıyorlar." diyerek sözlerini tamamladı.









