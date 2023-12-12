Faruk Koca hapis cezası alacak mı? Hakem saldırısında ceza ne olur?

Türkiye hakeme yapılan saldırıyı konuşmaya devam ediyor. Hakeme saldırı sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı süreci için Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesini işaret etti. Söz konusu düzenlemeler neleri içeriyor? Şüpheliler ne ile suçlanacak?



Avukat Serkan Günel NTV canlı yayınında Ankaragücü Faruk Koca'nın alması gereken cezaya ilişkin detayları şu sözlerle anlattı:



"68/22 sayılı sporda şiddetin önlenmesi hakkında bir kanunumuz var. 2011 yılında çıkan bu kanunun 20.maddesi çok açık bir şekilde diyor ki; spor müsabakalarında görev yapan hakemler, gözlemciler, saha komiseri ve temsilciler bu gibi görevleri ile bağlantılı olarak kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır diyor.



"TALEP EDİLEN CEZA YARI ORANDA ARTIRILACAK"



Dolayısıyla burada hakemimizin normal şartlarda ne iş yapıyor olursa olsun. Dişçi de olsa avukat da olsa bu görevi nedeniyle kamu görevlisi sayıldığının altını çizmek istiyorum. Bu yönden TCK'nın 86.maddesinde kasten yaralama suçu içeren 3.fıkrada yer alan 'c' bendinde kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenen suç olarak adlandırılacak ve ceza yarı oranında artırılacak. Yani basit haliyle 3 yıla kadar cezalandırma burada öngörürsek yarı halinde artırılarak bir anlamda 4,5 yıla kadar cezalandırılması öngörülecek.



"FARUK KOCA HAKKINDA 6,5 YIL HAPİS CEZASI TALEP EDİLEBİLECEK"



Yine aynı şekilde tekrar 68/22 sayılı kanuna dönersek sporda şiddetin önlenmesi hakkındaki kanuna orada da diyor ki; spor müsabakalarında kasten yaralama suçunda veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı aranmaksızın Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre de verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yani iki kez yarı oranında artırılacak bir cezanın burada uygulanması gerekir. Dolayısıyla bunlar tabi Türk Ceza Kanunu'nun 87.maddesinde yer alan kasten yaralama fiilinin konuşmada sürekli zorluk, yüzünde sabit iz, yaşamı tehlikeye sokması hallerinin dışında kabul edilse dahi en az 6,5 yılla yargılanmasının söz konusu olacağını düşünüyorum, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca için…"





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