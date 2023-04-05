Faruk Koca: 'Hak ettiğimiz bu kupayı alacağız'

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Ziraat Türkiye Kupası'nı tekrar müzelerine götürmek istediklerini söyledi.Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Faruk Koca, şöyle konuştu:"Ankaragücü'nün hak ettiğini kupayı tekrar müzesine getirmeyi arzu ediyoruz. Ankaragücü ile ilgili bir kanaat var, 'kupa beyi' diye. 23 yıl sonra yarı finale çıkmak gerçekten camia açısından çok önemli bir beklentiydi. Bu beklentiyi gerçekleştiren futbolculara ve hocamıza teşekkür ediyoruz. Camianın böyle bir mutluluğa ihtiyacı vardı. Ligde istediğimiz düzeyde değiliz. Biz takıma güveniyoruz."Kupayı daha önce 2 kez kazandıklarını hatırlatan Koca, "Geçen hafta da Başakşehir maçında penaltıyla birlikte üç net pozisyon kaçırdık. Başakşehir bir pozisyonla galip geldi. Bu futbolun kaderi ama her şey şans değil. Biraz yetenekle ve son vuruşla işi tamamlamak gerekiyor. Bugün beni mutlu eden en önemli şey iyi futbol. İkinci yarıda müthiş bir oyun ve bitirici vuruşlarla galip geldik. Trabzonspor'u mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Bizim buna daha çok ihtiyacımız vardı. Camianın morale, oyuncuların motivasyona ihtiyacı vardı." ifadelerini kullandı.Ligde hafta sonu İstanbulspor'u yenerek yukarılara tırmanmak istediklerini dile getiren Faruk Koca, sezon sonu ilk 10'da olmayı hedeflediklerini kaydetti.Faruk Koca, sarı-lacivertli taraftarların desteğine de teşekkür ederek, "Taraftarı her zaman tebrik ediyoruz. Ankaragücü'nün özellikle taraftarı önemli bir aktör. Camiamızın ve taraftarımızın lig sonuna kadar takıma moral motivasyon vermesi gerekiyor. Eleştiriye açığız ama maçtan sonra bu eleştirileri yapmalarını rica ediyorum. 90 dakika oyuncuların moralini bozacak bir hareketin yapılması doğru değil. Oyuncuların ve teknik heyetin morale, desteğe ihtiyacı var. Bunu da taraftarlarımızdan bekliyoruz. İnşallah bundan sonra bugünkü gibi coşkulu taraftarlarımızla bütün maçlara çıkarız." şeklinde konuştu.