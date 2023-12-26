Faruk Ertuğ: ''Ali Türkkan bizi iyi bir şekilde temsil edecek''

43. İstanbul Rallisi, 2023 Türkiye Ralli Şampiyonasının liderini belirledi.
43 otomobil ve 66 sporcu katıldığı etaplarda Remed Assistance çekici ve ambulans ekipleriyle hem pilotların hem de araçların güvenliğini sağladı.
Ödül töreninde konuşan Remed Assistance Genel Müdürü Faruk Ertuğ, ''2023 Türkiye Ralli Şampiyonası tüm sporseverler açısından güzel geçti. Remed Assistance olarak sezonun ikinci yarısından itibaren şampiyonanın asistans sponsoru olduk. Bolu, Ege, Kocaeli ve İstanbul rallisinde çekici ve ambulans ekiplerimizle hem pilotların hem de araçların güvenliğini sağladık. Türkiye otomobil sporları arasında önemli bir yeri olan ralli şampiyonasının çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz. Şirketimizin 30. yılında hızlı ve güvenli mottosuyla çıktığımız bu yolda Türk sporunun ve gençlerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sene şampiyonluğa uzanan Ali Türkkan ve Burak Erdener'i tebrik ediyorum. Genç şampiyon Ali Türkkan'ın yurt dışında gerçekleştirilecek yarışlarda da bizi iyi bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın farklı etaplarıyla daha güzel geçecek. Tüm sporseverleri şampiyonayı takip etmeye çağırıyorum. Türkiye Ralli Şampiyonasının düzenlenmesinde emeği geçen TOSFED yetkililerine, takımlara, yarışçılara ve tüm sponsorlara teşekkür ederim'' dedi.
43 otomobil ve 66 sporcu katıldığı etaplarda Remed Assistance çekici ve ambulans ekipleriyle hem pilotların hem de araçların güvenliğini sağladı.
Ödül töreninde konuşan Remed Assistance Genel Müdürü Faruk Ertuğ, ''2023 Türkiye Ralli Şampiyonası tüm sporseverler açısından güzel geçti. Remed Assistance olarak sezonun ikinci yarısından itibaren şampiyonanın asistans sponsoru olduk. Bolu, Ege, Kocaeli ve İstanbul rallisinde çekici ve ambulans ekiplerimizle hem pilotların hem de araçların güvenliğini sağladık. Türkiye otomobil sporları arasında önemli bir yeri olan ralli şampiyonasının çıtasını yükseltmeyi hedefliyoruz. Şirketimizin 30. yılında hızlı ve güvenli mottosuyla çıktığımız bu yolda Türk sporunun ve gençlerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sene şampiyonluğa uzanan Ali Türkkan ve Burak Erdener'i tebrik ediyorum. Genç şampiyon Ali Türkkan'ın yurt dışında gerçekleştirilecek yarışlarda da bizi iyi bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın farklı etaplarıyla daha güzel geçecek. Tüm sporseverleri şampiyonayı takip etmeye çağırıyorum. Türkiye Ralli Şampiyonasının düzenlenmesinde emeği geçen TOSFED yetkililerine, takımlara, yarışçılara ve tüm sponsorlara teşekkür ederim'' dedi.
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