Farthest Frontier resmi olarak duyuruldu

2016 yılında piyasaya sürülen aksiyon rol yapma oyunu Grim Dawn ile oyuncuların takdirini toplayan Crate Entertainment, yeni şehir kurma- gerçek zamanlı strateji oyunu Farthest Frontier'ı resmi olarak duyurdu. Grim Dawn ile 5 milyon kopya satışına ulaşarak beklentilerin çok üzerine çıkan Crate Entertainment, Farthest Frontier içerisine şimdiye kadarki en detaylı tarım sistemini yerleştirdiğini iddia etti. Farming Simulator'dan farklı olarak ürün rotasyonu ve toprak verimliliği gibi etkenlerin de tarımda rol oynayacağı belirtildi.



Farthest Frontier'da oyuncular dış dünyanın vahşiliğinden insanları korumak amacıyla şehir-kasaba kuracak. Hammadde toplama, avlanma, balık tutma ve çiftlik yapma gibi hayatta kalma öğelerini barındıracak Farthest Frontier'da 50 kadar bina çeşiti bulunacak. Farthest Frontier daha çok pastorel temasıyla ön plana çıkacak ve "The Settlers" serisinden esintiler sunacak.



Farthest Frontier çıkış tarihi



Crate Entertainment yayınladığı oynanış videsounda Farthest Frontier'ın çıkış tarihiyle ilgili net bir bilgi vermedi. 2022 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen strateji oyunu Steam platformundaki yerini aldı. Bilinen kadarıyla oyun ilk aşamada 4-8 ay arası erken erişime sunulacak ve 10 saat üzerinde oynanış sağlayacak.



(Kaynak: playerbros.com)



















