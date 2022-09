A Milli Futbol Takımı ile UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta karşılaşacak Faroe Adaları'nın aday kadrosu açıklandı.



Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'daki Torsvollur Stadı'nda 25 Eylül Pazar günü oynanacak müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.



Teknik direktörlüğünü Hakan Ericson'un yaptığı Faroe Adaları'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Gunnar Nielsen (FH Hafnarfjordur), Teitur Gestsson (HB Torshavn), Mattias Lamhauge (B36 Torshavn).



Savunma: Gilli Rolantsson (Odds BK), Rene Joensen (KI Klaksvik), Hordur Askham (HB Torshavn), Sonni Nattestad (B36 Torshavn), Heini Vatnsdal (KI Klaksvik), Viljormur Davidsen (Helsingborgs IF).



Orta Saha: Joannes Bjartalid (KI Klaksvik), Mads Boe Mikkelsen (KI Klaksvik), Paetur Petersen (HB Torshavn), Hallur Hanssson, (KR Reykjavik), Gunnar Vatnhamar (Vikingur), Hedin Hansen (HB Torshavn), Solvi Vatnhamar (Vikingur), Jakup Andreasen (KI Klaksvik), Meinhard Olsen (Mjondalen IF), Ari Mohr Jonsson (HB Torshavn), Hannes Agnarsson (B36 Torshavn), Andrass Johansen (B36 Torshavn).



Forvet: Joan Edmundsson (SK Beveren), Kaemint Olsen (NSI Runavik), Patrik Johannesen (Keflavik).





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ