Farnolle ve Murat Akça'dan Galatasaray maçı sonrası mesaj

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un futbolcuları, galibiyet serisi hedefliyor.Süper Lig'de 15 puan ve averajla 8. sırada bulunan sarı-siyahlı takımın savunma oyuncusu Murat Akça ile kalecisi Fabien Farnolle, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Geçen hafta sahalarında Galatasaray karışında iyi performans sergilediklerini belirten Murat Akça, karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.Maçta elinden gelenin en iyisini yaptığını ifade eden Murat, "Kendimi hazır hissediyordum. Daha çok çalışarak daha iyi performans sergilemeye çalışacağım. Şu anda üst taraflara çok yakınız, 12 ve 15 puan aralığında çok fazla takım var. Eğer 2-3 hafta kötü gidersek alt tarafa da yakın olabiliriz. Önümüze maç maç bakmalıyız. Seri galibiyetler alarak yukarılara tutunmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Kaleci Fabien Farnolle ise Galatasaray karşılaşmasında 3 puan aldıklarını hatırlatarak önlerindeki maçlara bakacaklarını söyledi.Takımda forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu dile getiren Farnolle, "Forma şansı verildiğinde de verilmediğinde de motivasyonumu en üst seviyede tuttum. Her zaman ve her yerde kendimi kanıtlamak zorundayım. Allah yüzüme güldü, forma giyme fırsatı buldum. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.Lig maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarına hazırlandıklarına işaret eden Farnolle, şunları kaydetti:"Erol Bulut'un bize her zaman gösterdiği hedefler var. Hedefler doğrultusunda ilerliyoruz. Her maçı ciddiye alıyoruz. Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ve diğer karşılaşmaların hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Bunların hepsini ciddiye almak zorundayız. Bu zorlu fikstürde takımları ciddiye almazsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz."