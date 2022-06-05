Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ta teknik direktörlük görevine Daniel Farke getirildi. Farke, Gladbach taraftarlarına pozitif bir futbol izlettirmek istediklerine dikkati çekti. Beşiktaş ile de anılan 45 yaşındaki teknik adam, ayağının tozuyla transfer mesajı verdi.



"FARKE İLE KONUŞTUĞUMDA TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"



Kulübün spor direktörü Roland Virkus, Farke'nin özellikle taraftarlara gurur duyacakları bir takım izlettirmek hedefinde olduğunu ifade etti. Virkus, "Daniel ile iletişime geçtiğimde ve telefonda konuştuğumuzda tüylerim diken diken oldu. Yaptığı 1 saatlik sunum da etkileyiciydi" diyerek duyduklarını heyecanı anlattı.



FARKE TRANSFER MESAJI VERDİ



Öte yandan yeni teknik direktör Daniel Farke ise "Kadroda çok iyi bir temele sahip olduğumuza ve çok iyi oyuncularımız olduğuna inanıyorum. Ancak; daha az gol yemek durumundayız. İyi bir transfer dönemi geçirmeye ihtiyacımız var. Bunun için de iyi kararlar vermemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı. Farke, 2025 yılına kadar Borussen ekibinin başarısı için ter dökecek.



GLADBACH'IN GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Borussia Mönchengladbach, geçen sezon Almanya Ligi'nde 10. sırada yer aldı. Gladbach, 34 maçta 12 galibiyet 9 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. 54 gol atan Bundesliga ekibi kalesinde ise 61 gole engel olamadı.





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