Farioli ve Nice, zirve yarışında takıldı

Fransa Ligue 1'in 12. hafta maçında Francesco Farioli'nin yönetimindeki Nice, Montpellier ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Nice'in 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Farioli ve Nice, zirve yarışında takıldı
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11 Kasım 2023 00:55
Son güncelleme 11 Kasım 2023 01:06
Fransa Ligue 1'in 12. hafta karşılaşmasında Montpellier ile Nice karşı karşıya geldi.

Mosson-Mondial Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. 

Bu sonuçla birlikte Francesco Farioli yönetimindeki Nice'in lig başından bu yana devam eden 12 haftalık yenilmezlik sürerken, 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Nice puanını 26'ya yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Montpellier'in de puanı 12 oldu. 

Önümüzdeki maç haftasında Montpellier, sahasında Brest'i ağırlayacak. Nice, evinde Toulouse'u konuk edecek.

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