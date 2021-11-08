'Farioli, Süper Lig'in Nagelsmann'ı'

Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Francesco Farioli, Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'a benzetildi.



"SÜPER LİG'İN NAGELSMANN'I"



Julian Nagelsmann ile ilgili değerlendirme yapan Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke "Süper Lig'in büyük sorunu hiçbir takımın 2-0'ı aramaması. 1-0'ı bulanın otobüs çekmesi. Hatta Anadolu takımı teknik direktörleri özelinde konuşursak, hemen hepsinin beraberliğe ve görevini 1 hafta daha korumaya razı olması. Neyse ki ligde bu köhne düşünceye isyan eden birkaç teknik adam var. Francesco Farioli çok deneyimsiz, ama yaşı ve vizyonu itibariyle bu ligin Juliann Nagelsmann'ı. Dün Olimpiyat Stadı'nda bir kez daha gösterdi ki farklı düşünüyor, sürüden ayrılmak istiyor. Başka türlü bir düşünce dünyası var." ifadelerini kullandı.



"BİZDEN NAGELSMANN ÇIKMAZ"



Yorumcu Cem Dizdar ise TRT Spor'da yaptığı açıklamada "Francesco Farioli'ye Julian Nagelsmann güzellemesi yapılıyor. Fakat Nagelsmann'lık bir şey görmedim. Oyunda tempo yok, nasıl Nagelsman, Marcelo Bielsa, Pep Guardiola olacak bizim ülkede? Yürüyerek oyun oynanıyor. Oyun ortada, bu oyundan ne oyuncu, ne teknik adam çıkar." dedi.





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