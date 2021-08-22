Farioli: 'Saha koşulları bize engel oldu'

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, Çaykur Rizesor'u tebrik etmeleri gerektiğini, rakiplerinin 90 dakika boyunca kendilerini pozisyona sokmamak için birlikte mücadele verdiğini söyledi.



Kendi oyunlarından memnun olduğunu ifade eden Farioli, şunları kaydetti:



"Genel olarak memnumuz fakat saha koşulları bugün bizim kendi oyun kimliğimizi, kendi oyun felsefemizi ve mantığımızı yansıtma konusunda bizi çok zorladı. O yüzden saha önemli bir faktör de diyebilirim ama biz de çok koştuk, çok mücadele ettik. Sonuna kadar zorladık. Gol fırsatlarına da girdik ama maalesef değerlendiremedik. Karar anlarında saha içerisinde yaptığımız hataları doğru geçemedik. Teknik anlamda yaptığımız hatalar maçı buraya taşıdı."



Farioli, Rize deplasmanın tüm takımlar için çok zorlu geçeceğini sözlerine ekledi.



