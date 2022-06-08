Farioli'nin talipleri artıyor!

Süper Lig'de 2021- 2022 sezonunu kulüp rekoru kırarak 64 puanla 5. sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise final şansını son dakika golüyle kaçıran Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli'ye yine talipler çıktı.



Yeni Alanya'da yer alan habere göre, İtalyan teknik adama ülkesi İtalya'nın Spezia takımının ardından Fransız devi Lille'in de ciddi talip olduğu ve genç teknik adamın durumunun menajerler aracılığıyla sorulduğu öğrenildi. 2019-2020 Fransa Lig Şampiyonluğu'nun ardından geçtiğimiz sezonu 55 puanla 10. sırada tamamlayan kırmızı mavili ekipte teknik direktör Jocelyn Gourvennec ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni teknik adam için 'genç ve hücum futbolu oynatan' bir tarza sahip olma kriteri arandığı bildirildi. Bu çerçevede arayışlara başlayan Lille yetkilileri Avrupa'nın en genç teknik direktörlerinden olan ve menajerliğinin ilk yılında oynattığı hücum futbolu ile adından sıkça söz ettiren Farioli'nin durumunu bizzat sorduğu öğrenildi.



ZAGREB DE NABIZ YOKLADI



İtalyan teknik adamın böyle bir teklife ne diyeceği merakla beklenirken Aytemiz Alanyaspor ile 2 yıl daha kontratının bulunması ve kulübünün bonservis kazanma isteği transferin önündeki engeller gibi görünüyor. Öte yandan; Hırvatistan'ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb'in de Francesco Farioli ile ilgilendiği ve yine menajerler aracılığıyla nabız yokladığı gelen haberler arasında. Türkiye'de Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te çalışan 33 yaşındaki İtalyan teknik adam Karagümrük'te 27 maçta; 11 galibiyet, 8 beraberlik ile 8 mağlubiyet elde etti ve 1.52 puan ortalamasını tutturdu. Farioli, Alanya'da ise 22 karşılaşmada 13 galibiyet, 3 beraberlik ile 6 yenilgi aldı ve 1.91 puan ortalamasını yakaladı.





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